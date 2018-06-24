Госсекретарь США: Трамп может встретиться с Путиным "в недалеком будущем"

Трамп может встретиться с Путиным "в недалеком будущем"

Президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным "в недалеком будущем", заявил Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телесети MSNBC, передает Радио Свобода.

По словам Помпео, это может произойти после поездки в Москву советника по национальной безопасности США Джона Болтона, которую Белый дом на днях анонсировал на следующую неделю с целью обсудить возможность такой встречи.

"Вашингтон пытается найти точки, в которых наши интересы (США и России) совпадают, но защищать американские интересы в том, где таких интересов нет", - подчеркнул госсекретарь.

По его словам, в его переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, с тех пор, как он стал госсекретарем США в апреле, он выражал беспокойство по поводу вмешательства России в выборы в США и ее поведения в Украине и Сирии.

На прошлой неделе Трамп заявил, что рассматривает возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным в июле.

Напомним, что в конце июня в Москву едет советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, что обсудить возможную встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Первая личная встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Германии. Тогда лидеры договорились о создании дипломатического канала по Украине, о введении с 9 июля перемирия на юго-западе Сирии, о создании двусторонней рабочей группы по кибербезопасности и о назначении новых послов США в России и России в США.