Госдума РФ приняла закон о контрсанкциях против США

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Документ дает возможность запретить ввоз любой продукции и сырья, за исключением жизненно необходимых товаров

Документ дает возможность запретить ввоз любой продукции и сырья, за исключением жизненно необходимых товаров

Госдума России приняла закон о контрсанкциях против США и других стран.

Как пишет Медуза, в финальной редакции законопроекта нет упоминания конкретных сфер, на которые могут распространяться санкции.

Документ дает возможность российскому правительству запретить ввоз любой продукции и сырья — за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России.

Также возможные ограничения не могут распространяться на товары, ввозимые для личного пользования, как россиянами, так и иностранными гражданами.

6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.   

Глава Минфина Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.

Новые санкции США обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.

Совокупное состояние 50 богатейших людей России только за день сократилось более чем на $11,7 млрд вслед за падением российского фондового рынка из-за введения новых санкций США.

В начале мая СНБО Украины поддержал решение о введении новых санкций против России, а также вопрос продления уже существующих. 

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