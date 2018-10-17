Госдума РФ намерена принять заявление из-за "шабаша против УПЦ МП"

Госдума РФ намерена принять заявление об обострении ситуации в Украине

Государственная дума РФ в четверг, 18 октября, рассмотрит проект заявления Об обострении ситуации в Украине, в том числе в связи с процессом предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Иван Мельников, передает ТАСС.

По его словам, документ прошел все необходимые процедуры. В частности, получил одобрение профильного комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Глава комитет Леонид Калашников уточнил, в документе говорится, что Украина "превращается в террористическое государство, подвергла нападкам и шабашу УПЦ [Московского патриархата], занимается политическими убийствами и дискриминацией русскоязычных граждан".

Напомним, что Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса об автокефалии УПЦ продолжается.

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Вслед за решением Константинополя президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждались внутренние дела УПЦ.