Госдепартамент США поздравил Сенцова с присуждением ему премии Сахарова

Государственный департамент США поздравил заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова с присуждением ему премии Европарламента За свободу мысли имени Андрея Сахарова.

"Поздравляем Олега Сенцова с присуждением ему престижной европейской премии, названной в честь российского диссидента Андрея Сахарова, который сильно пострадал в советские времена. Мы снова призываем Россию немедленно освободить Сенцова и других политических заключенных и уважать право человека на свободу выражения", – говорится в сообщении официального представителя Госдепа США Хизер Нойерт в Twitter.

We congratulate Oleh Sentsov on winning Europe’s prestigious #SakharovPrize, named for the Russian dissident who suffered greatly in Soviet times. We again call on #Russia to release Sentsov and other political prisoners immediately and respect the human right to free expression. — Heather Nauert (@statedeptspox) 26 октября 2018 г.

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Напомним, что Олег Сенцов стал лауреатом премии За свободу мнения имени Сахарова, основанной Европейским парламентом. По словам адвоката режиссера, Сенцов пока не знает о присуждении ему премии.На вручение в Страсбург поедут сестра и адвокат Сенцова.

Премия За свободу мысли имени Андрея Сахарова основана в 1988 году Европейским парламентом и присуждается ежегодно тем, кто защищает права человека и основные свободы.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова до 20 лет строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Сенцов с 6 октября 2018 вынужден прекратить голодовку, которую объявил 14 мая, в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.