Госдеп: Только Россия могла отравить экс-разведчика Скрипаля

В Госдепартаменте США заявили, что только у России были мотивы, средства и опыт для отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.
Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.
Она также добавила, что США согласны с выводами Великобритании и Организации по запрещению химического оружия о непосредственном участии РФ в этой химической атаке.
Представитель Госдепа отметила, что РФ вместо признания своей вины и "изменения поведения" выдвигает встречные обвинения.
В Госдепартаменте считают, что необходимо создать "единый фронт" борьбы против использования химического оружия.
4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.
Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок. По данным британских СМИ, разведка установила, что Новичок был изготовлен в Саратовской области.
Выводы британской стороны подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые опубликовали свой отчет.
Россия же отвергает все обвинения.
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