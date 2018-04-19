Госдеп: Только Россия могла отравить экс-разведчика Скрипаля

Только у РФ была мотивация и средства для химатаки в Солсбери, убеждены в Госдепе США

В Госдепартаменте США заявили, что только у России были мотивы, средства и опыт для отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Она также добавила, что США согласны с выводами Великобритании и Организации по запрещению химического оружия о непосредственном участии РФ в этой химической атаке.

Представитель Госдепа отметила, что РФ вместо признания своей вины и "изменения поведения" выдвигает встречные обвинения.

В Госдепартаменте считают, что необходимо создать "единый фронт" борьбы против использования химического оружия.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок. По данным британских СМИ, разведка установила, что Новичок был изготовлен в Саратовской области.

Выводы британской стороны подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые опубликовали свой отчет.

Россия же отвергает все обвинения.

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