24 ноября 2018, суббота

Госдеп США выразил солидарность с украинским народом по случаю 85-й годовщины Голодомора

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Кремль до сих пор пытается разрушить стремление украинцев к самоидентичности - Госдеп
Фото: inforesist.org

Кремль до сих пор пытается разрушить стремление украинцев к самоидентичности - Госдеп

Официальный Вашингтон выразил солидарность с украинским народом по случаю 85-й годовщины Голодомора, вызванного режимом Сталина, подчеркнув, что Кремль до сих пор пытается разрушить стремление украинцев к самоидентичности.

Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США.

"В этом месяце мы присоединяемся к украинцам по всему миру в чествовании 85-й годовщины Голодомора, когда миллионы невинных украинцев были заморены до голодной смерти режимом Иосифа Сталина", - отмечается в документе.

В Госдепе подчеркнули, что варварский захват украинской земли и урожая были совершены с умышленной политической целью - покорить украинский народ и нацию.

"Этот катастрофический искусственный голод был одним из самых жестоких актов ХХ века и жестоким напоминанием о преступлениях коммунизма. Сегодня украинцы снова умирают из-за попытки России разрушить идентичность и западные устремления народа Украины", - говорится в заявлении.

Продолжающаяся агрессия РФ на востоке Украины привела к гибели более 10 тысяч человек. "Однако Россия не сможет победить несокрушимый украинский дух и не ослабит стремление украинцев к лучшему будущему".

"Поскольку мы помним миллионы невинных жертв Голодомора, мы подтверждаем нашу неизменную поддержку национального суверенитета и территориальной целостности Украины, а также право украинского народа на собственный курс", - отметили в Госдепе.

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