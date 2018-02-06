Госдеп США: Россия покрывает использование режимом Асада химического оружия в Сирии

В Госдепартаменте США заявили, что Россия не выполняет свои обязательства по предотвращению применения сирийским режимом химического оружия.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США, которое есть в распоряжении Интерфакса.

"Прикрывая сирийский режим от ответственности, Россия не выполняет принятые на себя обязательства", - говорится в заявлении.

В американском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в январе в Париже заявил, что "в конченом счете Россия с того времени, как вошла в Сирию, разделяет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и другие многочисленные жертвы среди сирийцев в результате применения химического оружия".

В заявлении также указывается, что США "крайне обеспокоены продолжающимися сообщениями о применении сирийским режимом хлора... на этот раз в провинции Идлиб в районе Саракеба".

Как отметили в Госдепе, это "уже шестая атака за последние 30 дней".

"Мы призываем мировое сообщество выступать единодушно, использовать каждую возможность для оказания давления на режим Асада и тех, кто его поддерживает, чтобы прекратить использование им химического оружия и привлечь к ответственности тех, кто виноват в этих ужасных атаках", - подчеркнули в Госдепе.

Ранее экспертам лаборатории Организации по запрещению химического оружия впервые удалось доказать причастность правительственных войск Башара Асада к химическим атакам в Сирии.

Речь идет о химических атаках в пригороде Дамаска Гуте 21 августа 2013 года, в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб 4 апреля 2017 года и городе Хан аль-Ассаль в провинции Алеппо в марте 2013 года.

В 2013 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2118 об уничтожении в Сирии химического оружия и запрещении его производства. 23 июня 2014 года было объявлено о том, что с территории Сирии была вывезена последняя партия химического оружия для последующего уничтожения.