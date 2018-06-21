Госдеп США прокомментировал создание Антикоррупционного суда в Украине

Соединенные Штаты приветствуют принятие в Украине закона об Антикоррупционном суде и подчеркивают необходимость принять правку, которая обеспечит рассмотрение этим судом уже существующих дел, подпадающих под его юрисдикцию, говорится в официальном заявлении Государтсвенного департамента США.

"США приветствуют принятие в Украине закона о создании независимого антикоррупционного суда. Нам было приятно увидеть, что эта важная часть законодательства была принята при широкой поддержке в Верховной Раде. Тем самым Украина сделала важный шаг на пути к достижению европейского будущего, которое требовали его люди во время Революции достоинства", - говорится в заявлении, опубликованном официальным представительем Госдепа США Хизер Нойерт в Twitter.

Также США приветствуют заявление директора МВФ Кристин Лагард по этому поводу.

"Она и президент Порошенко согласились, что Верховная Рада быстро внесет поправки в закон, чтобы этот суд мог слушать все дела, которые подпадают под его юрисдикцию, включая уже открытые коррупционные дела, а также принять дополнительное законодательство для официального начала работы суда", - подчеркивается в заявлении Госдепа.

В США надеются, что эти шаги помогут "свести на нет коррупцию, которая угрожает национальной безопасности Украины, ее благосостоянию и демократическому развитию".

The United States commends #Ukraine for adopting a law to establish an independent anti-corruption court. With this move, Ukraine took an important step towards achieving the European future its people demanded during the Revolution of Dignity. pic.twitter.com/Pgm54NamRi — Heather Nauert (@statedeptspox) 20 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект О создании Высшего антикоррупционного суда. Порошенко определил документ как неотложный для внеочередного рассмотрения ВР.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде.

11 июня закон подписал президент Петр Порошенко.

Однако для того, чтобы Высший антикоррупционный суд начал функционировать, Порошенко должен был внести технический законопроект, который должен определить механизм создания такого суда.

Принятие закона является обязательным условием предоставления МВФ следующего транша Украине - с чем, в свою очередь, связаны и другие предложения макрофинансовой помощи для страны. В частности, Государственный департамент США призвал Украину согласовать законопроект об Антикоррупционном суде с требованиями МВФ.

Читайте также:

Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или причиненного ущерба по меньшей мере в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тыс. грн). Некоторые из статей касаются нарушений, связанных с наркотиками или оружием, а вот с электронным декларированием - нет.

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.

В законе про Антикоррупционный суд содержится норма, вызвавшая резонанс в обществе. Согласно ей, апелляции по делам НАБУ, которые суды рассматривают уже сейчас, будут рассматривать в судах общей юрисдикции и после создания Антикоррупционного суда. Активисты опасаются, что эта даст возможность коррупционерам избежать наказания.

Резонансная норма появилась в тексте поправок к закону за час до голосования.