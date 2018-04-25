Госдеп США призвал все стороны в Армении к конструктивному диалогу

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Хизер Нойерт
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Хизер Нойерт

США призывают все стороны в Армении к конструктивному диалогу, заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"Предстоящие дни являются историческим моментом для народа Армении и их избранных лидеров, поскольку они начинают процесс формирования нового правительства. Мы призываем все стороны к конструктивному диалогу в рамках конституции Армении для обеспечения мирного перехода власти, который бы протекал в рамках закона", - говорится в заявлении Нойерт, опубликованном на сайте Госдепа.

Она отметила, что США надеются "на тесное сотрудничество с новым правительством по многим областям, представляющим общий интерес между Соединенными Штатами и Арменией".

 

Напомним, 23 апреля после 11 дней акций протеста премьер-министр и экс-президент Серж Саргсян объявил о своей отставке.

Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна по правящей Республиканской партии Армении.

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