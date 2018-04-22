Госдеп США призвал Украину поднять цену на газ

В Государственном департаменте США призвали Украину повысить цены на газ для населения и создать антикоррупционный суд согласно условиям Международного валютного фонда для получения транша. Об этом сообщила спикер департамента Хизер Нойерт в Twitter.

"Сегодня исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. Салливан призвал Украину удвоить усилия по реформам и следовать программам МВФ, приняв законодательство для создания независимого антикоррупционного суда и повысив тарифы на газ", – пишет Нойерт.

Acting Secretary Sullivan and Foreign Minister Klimkin called on #Russia to finally fulfill its commitments under the Minsk agreements and end its occupation of Crimea. #Ukraine — Heather Nauert (@statedeptspox) 22 апреля 2018 г.

Также спикер сообщила, что стороны призвали РФ выполнить свои обязательства, установленные Минским соглашениям, и прекратить оккупацию Крыма.