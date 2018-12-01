Госдеп США призвал Россию отпустить задержанных украинских моряков, пригрозив "последствиями и болью" Сегодня, 03:03 136 Цей матеріал також доступний українською США видят в действиях Москвы "демонстрационный эффект", который вызывает беспокойство

Россия должна освободить захваченных в плен украинских моряков, иначе она столкнется с последствиями своих действий, заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США, имя которого сайт ведомства не приводит.

"Мы хотим, чтобы россияне восприняли наше сообщение о том, что им нужно освободить моряков, иначе они будут иметь последствия и боль, которые со временем будут расти", - заявил чиновник на брифинге после заседания Североатлантического совета по ситуации в Черном море.

Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что россияне впервые открыто напали на украинских военных. Кроме того, США видят в действиях Москвы "демонстрационный эффект", который вызывает у Вашингтона беспокойство.

В Госдепе называют российское нападение на корабли вблизи Керченского пролива "четкой военной эскалацией, нарушением международного права и свободы судоходства".

Чиновник перечислил меры, которыми Вашингтон ответил на действия Москвы - санкции против компаний, участвующих в строительстве Керченского моста и работающих в Крыму, заявления с осуждением со стороны президента США, госсекретаря и американского посла в ООН, а также отмена встречи между Трампом и Путиным.

"Я думаю, что россияне должны получить эти сообщения; но если они этого не сделают, то им должно быть ясно, что до тех пор, пока они не освободят этих моряков, мы будем продолжать повышать цену. Они должны отпустить моряков, вернуть корабли, и это не то, что мы пропустим мимо нашего внимания", - сказал чиновник Госдепа.

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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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