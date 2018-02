Госдеп США призвал Асада и его союзников немедленно реализовать резолюцию Совбеза ООН

Режим президента Сирии Башара Асада и его союзники должны немедленно приступить к реализации резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"США хотят видеть немедленное выполнение резолюции о прекращении огня в Сирии. Режим Асада и его союзники должны прекратить наступление на Восточную Гуту, позволить доставку продовольствия и медикаментов ни в чем не повинным гражданским лицам, которые отчаянно в этом нуждаются", - написала она на своей странице в Twitter.

United States wants to see the ceasefire in this resolution implemented immediately; Assad regime and its allies must stop assault on Eastern Ghouta, allow food and medicine to reach innocent civilians who desperately need it. #Syria #UNSC https://t.co/V5f6SY3Lc7