Госдеп США призвал Асада и его союзников немедленно реализовать резолюцию Совбеза ООН

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Пострадавшие в результате обстрелов Гуты, продолжающихся с 18 февраля

Пострадавшие в результате обстрелов Гуты, продолжающихся с 18 февраля

Режим президента Сирии Башара Асада и его союзники должны немедленно приступить к реализации резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"США хотят видеть немедленное выполнение резолюции о прекращении огня в Сирии. Режим Асада и его союзники должны прекратить наступление на Восточную Гуту, позволить доставку продовольствия и медикаментов ни в чем не повинным гражданским лицам, которые отчаянно в этом нуждаются", - написала она на своей странице в Twitter. 

 В субботу, 24 февраля, Совбез ООН единогласно одобрил резолюцию, требующую 30-дневного прекращения огня в Сирии.

В результате атак армии Асада сирийской Восточной Гуты за семь дней в регионе погибли 505 человек, в том числе 123 ребенка.

Эта неделя стала самой кровопролитной после химической атаки в 2013 году в окрестностях Дамаска. Проправительственные силы, включая российскую авиацию, обстреливают анклав повстанцев в Восточной Гуте под Дамаском с вечера воскресенья, 18 февраля.

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