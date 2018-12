Госдеп США предупредил о возможности терактов в Барселоне во время праздников

"Во время рождественских и новогодних праздников в районе Рамбла в Барселоне следует проявлять повышенную осторожность в местах передвижения транспортных средств, в том числе в автобусах. Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Twitter.

#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq