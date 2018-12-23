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Госдеп США предупредил о возможности терактов в Барселоне во время праздников

Вчера, 23:59
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В Испании с лета 2015 года действует четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных

Госдепартамент США опубликовал в социальных сетях предупреждение о возможности террористических нападений в Барселоне, в частности, на пешеходной улице Рамбла.

"Во время рождественских и новогодних праздников в районе Рамбла в Барселоне следует проявлять повышенную осторожность в местах передвижения транспортных средств, в том числе в автобусах. Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Twitter.

Напомним, 17 августа неизвестный протаранил толпу на популярной среди туристов улице Рамбла в центре Барселоны. В результате теракта погибли 15 человек, еще 100 получили ранения.

Позже, в каталонском городе Камбрилс вскоре после наезда в Барселоне произошла вторая атака: там неизвестные попытались совершить наезд и открыли огонь по прохожим. В ходе перестрелки оперативники ликвидировали четырех человек, подозреваемых в организации террористической атаки. Еще один предполагаемый террорист был ранен, его арестовали, но вскоре он умер.

 Ответственность за обе атаки взяла на себя террористическая организация Исламское государство. 

Теги:   Барселона Борьба с терроризмом Госдеп США Испания

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