Госдеп США предупредил о возможности терактов в Барселоне во время праздников Вчера, 23:59 405 Цей матеріал також доступний українською В Испании с лета 2015 года действует четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных

Госдепартамент США опубликовал в социальных сетях предупреждение о возможности террористических нападений в Барселоне, в частности, на пешеходной улице Рамбла.

"Во время рождественских и новогодних праздников в районе Рамбла в Барселоне следует проявлять повышенную осторожность в местах передвижения транспортных средств, в том числе в автобусах. Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Twitter.

#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq — Travel - State Dept (@TravelGov) 23 декабря 2018 г.

Напомним, 17 августа неизвестный протаранил толпу на популярной среди туристов улице Рамбла в центре Барселоны. В результате теракта погибли 15 человек, еще 100 получили ранения.

Позже, в каталонском городе Камбрилс вскоре после наезда в Барселоне произошла вторая атака: там неизвестные попытались совершить наезд и открыли огонь по прохожим. В ходе перестрелки оперативники ликвидировали четырех человек, подозреваемых в организации террористической атаки. Еще один предполагаемый террорист был ранен, его арестовали, но вскоре он умер.

Ответственность за обе атаки взяла на себя террористическая организация Исламское государство.