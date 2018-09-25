Госдеп США поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви

Государственный департамент США озвучил позицию Вашингтона о предоставлении автокефалии Украинской церкви.

Согласно заявлению официальной представительницы Госдепартамента Гезер Нойерт, США уважают право православных религиозных лидеров и верующих Украины на автокефалию согласно их убеждениям.

"Соединенные Штаты решительно поддерживают свободу вероисповедания, включая свободу членов отдельных групп на исповедание религии в соответствии с собственными убеждениями и без государственного вмешательства", - заявила Нойерт.

"Мы уважаем Вселенского Патриарха как голос религиозной толерантности и межконфессионального диалога", - добавила она.

В Госдепе также напомнили, что Вашингтон неизменно поддерживает Украину и ее территориальную целостность в условиях российской агрессии на Донбассе и незаконной аннексии Россией Крыма.

Напомним, что Вселенский Патриарх Варфоломей I назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви. Личными представителями Патриарха предназначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Патриарх Варфоломей в послании президенту Украины Петру Порошенко ко дню празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины подтвердил свое решение предоставить Украинской церкви Томос об автокефалии.

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РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением Константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.