Госдеп США одобрил продажу Украине комплексов Javelin на $47 млн

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Конгресс США должен согласовать продажу
Фото: tert.am

Конгресс США должен согласовать продажу

Государственный департамент США одобрил продажу ракет и пусковых установок Javelin в Украину по расчетной цене в 47 миллионов долларов, стороны теперь вправе заключить контракт, сообщает Агентство по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности США.

Отмечается, что уведомление о разрешении этой сделки направлено в Конгресс.

"Правительство Украины запросило приобретение 210 ракет Javelin и 37 командно-пусковых установок (с двумя командно-пусковыми установками, которые будут использоваться, как запчасти). В пакет также входит подготовка к использованию техники; техническая помощь со стороны правительства США и военного подрядчика, транспортировки, обучение и другие связанные логистические элементы и программная поддержка. Общая оценочная стоимость не будет превышать 47 миллионов долларов", - говорится в заявлении.

Как отмечается, данные поставки "сделают вклад в обеспечение внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности Украины".

"Системы Javelin позволят Украине построить долгосрочные оборонные возможности для защиты суверенитета и территориальной целостности в целях удовлетворения своих требований национальной обороны. У Украины не возникнет трудностей с внедрением этих систем в свои вооруженные силы", - сказано в документе.

Однако в заявлении говорится о том, что именно сообщения о решении относительно продажи требуется законом и не означает, что продажа уже состоялась.

Напомним, 16 ноября 2017 года Сенат США проголосовал за утверждение оборонного бюджета на 2018 год, который, в частности, предполагает выделение $350 миллионов на оборонные нужды Украины. 

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По данным директора военных программ Центра Разумкова Николая Сингуровского, речь идет о поставке в Украину 35 пусковых устройств многоразового использования Javelin и 210 ракет.

Вместе с тем, по данным Волкера, поставки ПТРК Javelin для нужд ВСУ являются лишь частью помощи Вашингтона.

Издание The Washington Post сообщало, что Госдепартамент в конце года одобрил коммерческую лицензию, разрешающую экспорт в Украину крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, а также боеприпасов и запчастей к ним на сумму $41,5 млн.

Первые же поставки летального оружия из США для нужд ВСУ прошли в 2016 году, когда техасская компания AirTronic USA получила лицензию на продажу Украине гранатометов PSRL - созданной в США усовершенствованной версии советского РПГ-7.

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