Госдеп США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot Сегодня, 08:01 723 Цей матеріал також доступний українською Ракетный комплекс Patriot

Госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на общую сумму 3,5 миллиардов долларов.

По данным Пентагона, Анкара намерена приобрести 80 ракет Patriot и 60 иных ракет, а также сопутствующее оборудование, сообщает DW.

Напомним, в 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Первые поставки запланированы на 2019 год.

Планы закупить российские ЗРК вызвали беспокойство со стороны США. В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что не усматривает причин для обеспокоенности со стороны Вашингтона.

Государственный секретарь США Майк Помпео предостерег Турцию от приобретения российских ЗРК С-400. По его словам, в противном случае Анкара может столкнуться с санкциями.

В ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что соглашение о поставке в Турцию российских С-400 окончательно и не может быть отменено.

При этом в США заявили, что работают над тем, чтобы Турция отказалась от приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.