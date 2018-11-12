Госдеп США назвал фарсом "выборы" на Донбассе и пообещал новые санкции против России

США осудили так называемые "выборы в ДНР/ЛНР" на подконтрольных России территориях Донецкой и Луганской областей, назвав избирательное действие 11 ноября "фарсом" и пообещав новые санкции против Москвы.

"Вчерашние незаконные процессы были попыткой Москвы наделить законным статусом своих донбасских ставленников "ДНР/ЛНР". Этим организациям не место в рамках Минских соглашений или в конституционном правительстве Украины, и они должны быть упразднены вместе с незаконными вооруженными формированиями", - говорится в сообщении официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт.

В Вашингтоне подчеркнули, что США и Европейский Союз выступают против вчерашнего нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины и будут продолжать вводить санкции против России до тех пор, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине.

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Напомним, что псевдовыборы "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проходили 11 ноября. Украина и мировое сообщество не признают результаты "выборов" в ОРДЛО. В то же время в администрации президента РФ Владимира Путина заявили, что "с пониманием" относятся к псевдовыборам.

По данным Службы безопасности Украины, российские оккупационные власти "нарисовали" необходимы цифры своим марионеткам: Денису Пушилину, за которого на псевдовыборах в "ДНР" отдали свои голоса 60,9% избирателей, и Леониду Пасечнику, который на "выборах" главы "ЛНР" получил 68,4%.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов.