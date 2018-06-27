Госдеп: США настаивают на изменениях в закон об Антикоррупционном суде

В Госдепе напомнили, что Антикоррупционный суд - один из важнейших пунктов переговоров Украины с МВФ

США считают крайне важным принятие изменений в закон об Антикоррупционном суде и призывают украинские власти как можно скорее принять такие изменения.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США Джорган Эндрюс, который возглавляет офис по делам Восточной Европы Госдепартамента и является ответственным за Украину, сообщает Радио Свобода.

В законе об Антикоррупционном суде содержится норма, которая вызвала резонанс в обществе. Согласно ей, апелляции по делам НАБУ, которые суды рассматривают уже сейчас, будут рассматривать в судах общей юрисдикции даже после создания Антикоррупционного суда. Активисты опасаются, что это даст возможность коррупционерам избежать наказания. Резонансная норма появилась в тексте поправок к закону за час до голосования.

"Только внесение изменений в этот закон, согласно которым суд сможет рассматривать все дела, которые входят в его юрисдикцию (включая апелляции по существующим делам о коррупции) поможет преодолеть коррупционные угрозы, которые существуют", - отметил Эндрюс.

По его словам, официальный Вашингтон не хочет быть стороной переговоров по этому и упорно указывает на необходимость прямых переговоров между украинским правительством и руководством Международного валютного фонда.

"Поскольку Антикоррупционный суд - один из важнейших пунктов переговоров (Украины - ред.) с Международным валютным фондом и является условием для получения нового транша в размере 1,9 миллиарда долларов, эти переговоры... должны быть непосредственно между Украиной и МВФ. Мы еще раз настойчиво заявляем - это переговоры с фондом, не с США. Это то, о чем Украина и МВФ договорились - и если фонд будет доволен, мы тоже будем довольны", - подчеркнул представитель Госдепа.

Отвечая на вопрос, какие последствия будет иметь ситуация, если Верховная Рада откажется принимать такие изменения в закон, Эндрюс отметил, что именно по усилиям в борьбе с коррупцией в Соединенных Штатах судят, насколько Украина продвигается на пути реформ.

"Украина серьезно продвинулась, но так и не достигла критической точки, после которой все проведенные реформы начнут работать вместе... Без суда, куда бы (все антикоррупционные структуры) могли направить дела, все результаты дел по борьбе с коррупцией против пойдут в старые суды, которые, откровенно говоря, сами остаются коррумпированными. Поэтому мы и говорим - Украина прошла часть пути, но должна закончить дело полностью", - пояснил Эндрюс.

Он также отметил, что частью необходимых реформ является избавление от влияния олигархов и сказал, что именно в этом есть одна из причин задержки с реформами.

"Мы должны помочь Украине разорвать цепь между интересами олигархов и властью и системой. И сложные реформы настолько сложно проводить именно из-за этого конфликта интересов, и мы должны помочь украинскому правительству принимать решения, в интересах всех украинцев, не только нескольких богатых и влиятельных людей", - отметил Эндрюс.

Напомним, 14 июня в Украине вступил в силу закон О Высшем антикоррупционном суде. Этот документ определяет, как будет работать новое судебное учреждение.

Принятие закона является обязательным условием предоставления МВФ следующего транша Украине - с чем, в свою очередь, связаны и другие предложения макрофинансовой помощи для страны. В частности, Государственный департамент США призвал Украину согласовать законопроект об Антикоррупционном суде с требованиями МВФ.

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Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или причиненного ущерба по меньшей мере в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тыс. грн). Некоторые из статей касаются нарушений, связанных с наркотиками или оружием, а вот с электронным декларированем - нет.

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.