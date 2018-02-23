Госдеп: США готовы открыть посольство в Иерусалиме уже в мае

В мае администрация Трамп переведет посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Об этом в пятницу, 23 февраля, объявил Государственный департамент, сообщает CNN.

Дата противоречивого переезда совпадает с 70-летием Израиля.

Несмотря на символизм, этот шаг, скорее всего, будет подготовительным, поскольку государственный секретарь США Рекс Тиллерсон ранее заявлял, что перенос посольства завершится не раньше 2020 года.

Посольство сначала будет создано в существующем американском объекте в районе Арнон (Западный Иерусалим), которое "будет содержать офисные помещения для посла и небольшого штата персонала", - сказала пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт.

Речь идет о переходном офисе диппредставительства, пока определятся с постоянным зданием и его оформлением. Однако он будет функционировать как официальное посольство.

"Параллельно мы начали искать место для нашего постоянного посольства в Израиле, планирование и строительство которого будет долгосрочной задачей", - добавила она.

По информации источника Reuters, большинство сотрудников посольства пока останутся в Тель-Авиве.

Несмотря на заявления из Вашингтона, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что до конца 2018 года посольство США будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.

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6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести американское посольство.

Позже в Белом доме предложили движению ХАМАС перенести столицу Палестины в город Абу-Дис, который является пригородом Иерусалима.

В ответ страны Организации Исламского сотрудничества заявили о признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Статус Иерусалима является одним из самых острых вопросов в арабо-израильских отношениях. Палестинские власти намерены сделать Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.