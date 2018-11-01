Госдеп США до 6 ноября подготовит доклад, от которого зависит второй пакет санкций против России

Госдеп США до 6 ноября подготовит доклад о выполнении РФ закона о химоружии, заявил Роберт Палладино

Госдепартамент США до 6 ноября должен представить Конгрессу доклад о том, соблюдает ли Россия условия закона США о химическом и бактериологическом оружии в привязке к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

Как заявил заместитель представителя Госдепартамента Роберт Палладино, "6 ноября - это крайний срок", к которому Госдепартамент должен подтвердить Конгрессу, что Россия выполнила условия закона.

Если Госдеп не сможет представить выводы, которые подтверждают выполнение закона, он после консультаций с Конгрессом должен ввести в действие второй пакет санкций против РФ.

Напомним, 8 августа США приняли решение ввести против России новые санкции из-за атаки с применением нервно-паралитического вещества Новичок против бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

В заявлении Вашингтон прямо обвинил Москву в применении запрещенного химического оружия против гражданина Британии Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Санкции вступили в силу 22 августа.

Кроме того, если в течение трех месяцев Москва не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие и не согласится на допуск международных инспекторов, вступит в силу второй этап санкций, предусматривающий снижение уровня дипломатических отношений, сокращение до минимума взаимной торговли и запрет полета в США для российских авиалиний.

Американские ограничительные меры могут охватить 70% российской экономики и 40% рабочей силы.

Посольство России в США заявило, что эти санкции являются "драконовскими", а причины их введения "надуманны". В МИД РФ заявили, что Москва не будет выполнять поставленные США условия для снятия новых санкций и займется проработкой ответных мер на новые санкции США.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что возможное дальнейшее усиление американских санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны.