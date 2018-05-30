30 мая 2018, среда

Госдеп раскритиковал решение Сирии признать независимость Абхазии и Южной Осетии

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Хизер Нойерт напомнила, что США выступают за территориальную целостность Грузии
кадр из видео

Хизер Нойерт напомнила, что США выступают за территориальную целостность Грузии

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт назвала "неразумным" решение Сирии признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

Она отметила, что США продолжают выступать за территориальную целостность Грузии, а Абхазию и Южную Осетию считают "оккупированными Россией".

"Мы считаем это по меньшей мере неразумным решением, которое никак не меняет действительность или нашу позицию по этому вопросу", - заявила Нойерт.

Ранее руководство Сирии заявило о признании независимости двух самопровозглашенных "республик" Абхазии и Южной Осетии. Грузия приступила к процедурам по прекращению дипломатических отношений с Сирией.

Абхазия и Южная Осетия заявили о независимости в начале 1990-х годов. В 2008 году о признании независимости "республик" объявила Россия.

Кроме РФ независимости грузинских регионов признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу (позднее отозвала признание).

В Тбилиси называют эти территории оккупированными регионами Грузии.

В основном же, мировое сообщество признает суверенитет Грузии над Южной Осетией и Абхазией. На территории двух самопровозглашенных образований находятся российские военные базы.

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