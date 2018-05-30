Госдеп раскритиковал решение Сирии признать независимость Абхазии и Южной Осетии

Хизер Нойерт напомнила, что США выступают за территориальную целостность Грузии

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт назвала "неразумным" решение Сирии признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

Она отметила, что США продолжают выступать за территориальную целостность Грузии, а Абхазию и Южную Осетию считают "оккупированными Россией".

"Мы считаем это по меньшей мере неразумным решением, которое никак не меняет действительность или нашу позицию по этому вопросу", - заявила Нойерт.

Ранее руководство Сирии заявило о признании независимости двух самопровозглашенных "республик" Абхазии и Южной Осетии. Грузия приступила к процедурам по прекращению дипломатических отношений с Сирией.

Абхазия и Южная Осетия заявили о независимости в начале 1990-х годов. В 2008 году о признании независимости "республик" объявила Россия.

Кроме РФ независимости грузинских регионов признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу (позднее отозвала признание).

В Тбилиси называют эти территории оккупированными регионами Грузии.

В основном же, мировое сообщество признает суверенитет Грузии над Южной Осетией и Абхазией. На территории двух самопровозглашенных образований находятся российские военные базы.