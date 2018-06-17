Госдеп призвал Россию прекратить запугивание ОБСЕ на Донбассе

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт призвала Россию прекратить запугивание наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.

На своей странице в Twitter она отметила, что "подчиненные России" нарушали режим перемирия на Донбассе и стреляли для того, чтобы запугать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

I’m seeing reports Russia-subordinated personnel fired a weapon to intimidate unarmed @OSCE_SMM monitors in eastern #Ukraine. @OSCE_SMM risk their lives to protect civilians. #Russia should stop this deplorable behavior before more SMM personnel are killed & get out of Ukraine. https://t.co/mwLiHvPPXt — Heather Nauert (@statedeptspox) 16 июня 2018 г.

К своему сообщению Нойерт прикрепила пост миссии ОБСЕ, в котором ее представители рассказывали об инциденте со стрельбой на Донбассе: "14 июня патруль СММ, который передвигался на двух бронетранспортерах и состоял из шести членов миссии, находился в Пикузах (неконтролируемая правительством Украины территория в 23 км к северо-востоку от Мариуполя). Там члены ОБСЕ остановились, чтобы исследователь "свежие следы от, предположительно, боевого автомобиля пехоты на асфальте".

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"Один из участников миссии вышел из своей машины, после чего весь патруль услышал две короткие очереди из стрелкового оружия", - рассказали представители ОБСЕ, отметив, что после этого другой сотрудник миссии увидел "двух мужчин в военной одежде". Один из них был вооружен автоматом Калашникова (АК-74). Сначала он стрелял в направлении СММ, а затем, сделав два-три шага к группе, выстрелил в воздух. После этого оба мужчины повернулись и ушли. Специальная мониторинговая миссия решила, что выстрелы были выпущены, чтобы "предупредить патруль и заставить его покинуть этот район".​

Нойерт прокомментировала это так: "Я вижу сообщения о том, что подчиненные России стреляли из огнестрельного оружия, чтобы запугать невооруженных сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Сотрудники СММ ОБСЕ рискуют своей жизнью, чтобы защитить мирных жителей. Россия должна прекратить свое скверное поведение, прежде чем еще больше сотрудников СММ будут убиты или вынуждены покинуть Украину".