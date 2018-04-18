Госдеп подтвердил подготовку новых антироссийских санкций

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Хизер Нойерт рассказала о новых санкциях против РФ
Фото: Heather Nauert via Twitter

Хизер Нойерт рассказала о новых санкциях против РФ

Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила о том, что новые санкции против России находятся на этапе рассмотрения в Белом доме.

"Дополнительные санкции в настоящее время находятся на рассмотрении", - заявила Нойерт.

Она отметила, что новые санкции "против россиян и против российских учреждений" сейчас обсуждаются на "межведомтственном уровне", передает Укринформ.

Напомним, что посол США в ООН Никки Хейли заявила, что 16 апреля будут приняты новые санкции против РФ в связи с тем, что Москва поддерживает режим президента Сирии Башара Асада.

После ее анонса американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России. Собеседник в Белом доме рассказал, что заявление Хейли было ее личной инициативой и она совершила ошибку, "которую теперь необходимо устранить".

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