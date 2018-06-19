Госдеп подтвердил неизменную политику США по Крыму

США не отменят санкции, пока Россия не вернет Крым

Несмотря на появление информации в американских СМИ о якобы высказываниях президента США Дональда Трампа о "российском" Крыме, Государственный департамент Соединенных Штатов еще раз подтвердил политику официального Вашингтона: Крым - это Украина.

Соответствующее заявление озвучил высокопоставленный официальный представитель Госдепартамента США во время телефонного брифинга для журналистов, передает Укринформ.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, и наша политика по Крыму остается неизменной", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США в ответ на просьбу прокомментировать недавние высказывания президента Трампа.

Представитель Госдепартамента США также подчеркнул, что США не отменят санкции, пока Россия не вернет Крым.

"Наши санкции - наши крымские санкции - будут оставаться в силе, пока Россия не прекратит оккупацию и не вернет Крым Украине", - отметил он.

Напомним, американский портал Buzzfeed сообщал, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 в Канаде, заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась подтверждать или опровергать слова Трампа.

"Не знаю о таких ремарках. Я в курсе, что об этом пишут, но не комментирую частные разговоры, в которых я не участвовала", - сказала она.