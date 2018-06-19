19 июня 2018, вторник

Госдеп подтвердил неизменную политику США по Крыму

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
США не отменят санкции, пока Россия не вернет Крым
Фото: foreignpolicy.com

США не отменят санкции, пока Россия не вернет Крым

Несмотря на появление информации в американских СМИ о якобы высказываниях президента США Дональда Трампа о "российском" Крыме, Государственный департамент Соединенных Штатов еще раз подтвердил политику официального Вашингтона: Крым - это Украина.

Соответствующее заявление озвучил высокопоставленный официальный представитель Госдепартамента США во время телефонного брифинга для журналистов, передает Укринформ.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, и наша политика по Крыму остается неизменной", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США в ответ на просьбу прокомментировать недавние высказывания президента Трампа.

Представитель Госдепартамента США также подчеркнул, что США не отменят санкции, пока Россия не вернет Крым.

"Наши санкции - наши крымские санкции - будут оставаться в силе, пока Россия не прекратит оккупацию и не вернет Крым Украине", - отметил он.

Напомним, американский портал Buzzfeed сообщал, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 в Канаде, заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась подтверждать или опровергать слова Трампа.

"Не знаю о таких ремарках. Я в курсе, что об этом пишут, но не комментирую частные разговоры, в которых я не участвовала", - сказала она.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове