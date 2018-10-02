Госдеп отреагировал на сообщения об обмене Сенцова на арестованных в США россиян

В Госдепе ответили на информацию об обмене Сенцова на Бутину, Ярошенко и Бута

В Госдепе США заявили, что обмен украинского политзаключенного Олега Сенцова на двух осужденных в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко и арестованную Марию Бутину невозможен.

В комментарии для Русской службы Би-би-би Госдеп отметил, что расценили бы как неуважение к правам человека, суверенитету Украины и верховенству закона любую "бессмысленную попытку" России использовать незаконное задержание Сенцова в переговорах.

"Сенцов был арестован в оккупированном Россией украинском регионе Крым. Ему насильно дали российское гражданство, после чего российский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы. Выдвинутые против Сенцова обвинения в подготовке теракта не обоснованы и являются циничной местью за его позицию по поводу российской оккупации Крыма", - говорится в заявлении.

Ранее российское издание Новая газета сообщала, что власти РФ готовы обменять украинского режиссера и политического заключенного Олега Сенцова на осужденных в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также Марию Бутину, которая находится под арестом.

В Кремле заявили, что ничего не знают о возможности такого обмена.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что РФ не инициировала переговоры по обмену украинского режиссера Олега Сенцова на россиян, которые находятся под арестом в США.

Виктор Бут - российский предприниматель, осужденный в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку терроризма. Суд признал Бута виновным по нескольким пунктам обвинения, в том числе в сговоре с целью продажи оружия организации Революционные вооруженные силы Колумбии - Армия народа, которую американские власти считают террористической. Сам Бут, находящийся в заключении с 6 марта 2008 года, свою вину не признает.

Российский летчик Константин Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии работниками спецслужб республики по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Затем летчика депортировали в США. 7 сентября 2011 года окружной суд США по южному округу штата Нью-Йорк приговорил Ярошенко к 20 годам тюремного заключения, признав его виновным в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии наркотиков, часть которой предназначалась для реализации в США.

2 апреля 2018 года президент США Дональд Трамп отказал в помиловании Константину Ярошенко.

15 июля 2018 года в Вашингтоне задержали гражданку РФ Марию Бутину по подозрению в попытке повлиять на политику США по указанию высокопоставленного чиновника из Кремля. Ей предъявили официальные обвинения по двум пунктам - в сговоре с целью работы иностранным агентом и в деятельности как иностранного агента без соответствующей регистрации.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова до 20 лет строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.