Госдеп назвал Украину частью исторического Запада

Уэсс Митчелл: Западу необходим объединительный принцип, а не только институты. Институты это средство, а не цель

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл назвал Украину и Грузию частью исторического Запада.

Об этом помощник госсекретаря заявил во время выступления в аналитическом центре Heritage Foundation.

По словам Митчелла, необходимо воспринимать Запад, как сообщество демократических стран, которые объединены историей, культурой и общими жертвами.

"Некоторые его члены это старые демократии, а некоторые - нет. Некоторые члены ЕС, или НАТО, а другие - нет. Некоторые слабые, а некоторые сильные. Некоторые географически защищены, другие - имеют уязвимую позицию. Украина и Грузия являются членами Запада и исторически, и исходя из выбора их народов. Великобритания останется в сердце Запада и после Брексит. Суть в том, что необходим объединительный принцип, а не только институты. Институты это средство, а не цель ", - цитирует Митчелла Голос Америки.

Заместитель госсекретаря подчеркнул, что США будут ужесточать санкции в отношении России в ответ на ее агрессию пока президент Владимир Путин не выберет другой путь.

Митчелл отметил, что "Китай и Россия нацелены на раскол США".

Территория исторического Запада остается спорным вопросом для историков и философов. Часть ученых считает историческим ядром Запада только европейские страны западного христианского обряда и страны Северной Америки, другие - европейские страны как западного, так и восточного христианского обряда, включая Россию, Грузию и Армению. В некоторых случаях к Западу относят страны Латинской Америки, ЮАР, а также с оговорками Японию и Турцию после вестернизации, проведенной в 19 столетии.