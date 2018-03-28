Госдеп назвал "смехотворными" заявления Лаврова о выдворении российских дипломатов

Госдеп США назвал "смехотворными" заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Вашингтон шантажировал ряд стран, заставив их выслать российских дипломатов.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, отвечая на вопрос журналиста.

"Я бы сказала, что это смехотворно. Эти действия были начаты Великобританией, поскольку мы знаем, что произошло – покушение на убийство британского гражданина и его дочери на британской земле. Мы, как и многие другие, проявили солидарность с нашим союзником. Это был смешной комментарий (Лаврова – ред.)", - сказала она.

Ранее Сергей Лавров заявил, что масштабная высылка российских дипломатов странами Запада является результатом колоссального давления и шантажа со стороны США.

Напомним, 26 марта ряд стран объявили о самой масштабной высылке российских дипломатов в связи с применением химического оружия против граждан в Великобритании.

По данным Госдепа США, США, Великобритания, НАТО и еще 25 стран к настоящему моменту объявили о высылке 151 российского дипломата по делу Скрипаля.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.

Лондон возложил ответственность за инцидент на Россию.