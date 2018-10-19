Госдеп напомнил о важности создания Антикоррупционного суда в Украине

Заместитель госсекретаря США Кирстен Медиссон заявила, что Вашингтон ожидает, что в Украине продолжат создавать Антикоррупционный суд, как и обещали.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По ее словам, принятие законодательства в вопросе создания АКС было важным этапом.

"Следующим шагом является создание полноценного, функционального, независимого, эффективного суда в Украине", - сказала она.

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Меддисон отметила, что США ожидают, что Украина вскоре сделает определенные шаги в вопросе АКС, как было обещано.

Напомним, что Верховная Рада 7 июня 2018 года выполнила одно из главных требований МВФ, приняв закон об Антикоррупционном суде.