Госдеп напомнил о важности создания Антикоррупционного суда в Украине

Заместитель госсекретаря США Кирстен Медиссон заявила, что Вашингтон ожидает, что в Украине продолжат создавать Антикоррупционный суд, как и обещали.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По ее словам, принятие законодательства в вопросе создания АКС было важным этапом.
"Следующим шагом является создание полноценного, функционального, независимого, эффективного суда в Украине", - сказала она.
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Меддисон отметила, что США ожидают, что Украина вскоре сделает определенные шаги в вопросе АКС, как было обещано.
Напомним, что Верховная Рада 7 июня 2018 года выполнила одно из главных требований МВФ, приняв закон об Антикоррупционном суде.
Журнал Новое Время №38
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