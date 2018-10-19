19 октября 2018, пятница

Госдеп напомнил о важности создания Антикоррупционного суда в Украине

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстративное фото
Фото: www.flickr.com

Иллюстративное фото

Заместитель госсекретаря США Кирстен Медиссон заявила, что Вашингтон ожидает, что в Украине продолжат создавать Антикоррупционный суд, как и обещали.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По ее словам, принятие законодательства в вопросе создания АКС было важным этапом.

"Следующим шагом является создание полноценного, функционального, независимого, эффективного суда в Украине", - сказала она.

Смотрите также

Меддисон отметила, что США ожидают, что Украина вскоре сделает определенные шаги в вопросе АКС, как было обещано.

Напомним, что Верховная Рада 7 июня 2018 года выполнила одно из главных требований МВФ, приняв закон об Антикоррупционном суде.

Журнал Новое Время №38

Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове