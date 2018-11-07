Госдеп намерен ввести новые санкции против России из-за отравления Скрипалей

В Госдепе не могут удостовериться, что Москва соблюдает закон о химоружии

Государственный департамент США намерен ввести новые санкции против России, поскольку не может удостовериться в том, что Россия соблюдает международное законодательство о химическом оружии после отравления в Солсбери, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, передает Reuters.

"Сегодня Госдепартамент сообщил Конгрессу, что мы не можем подтвердить, что Российская Федерация соблюдала условия, установленные Законом о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года", - сказала Нойерт.

Она добавила, что Госдепартамент США намерен действовать в соответствии с положениями упомянутого Закона, который регулирует применение дополнительных санкций.

Напомним, что 22 августа в США вступил в силу первый этап санкций против России, которые были введены из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Вашингтон прямо обвинил Москву в нарушении американского закона 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.

В Государственном департаменте США заявили, что в ноябре будет введен "очень жесткий" второй пакет санкций.

4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.