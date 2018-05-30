30 мая 2018, среда

Госдеп: КНДР удерживает в лагерях более 80 тысяч политзаключенных

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В лагерях КНДР могут содержаться свыше 80 тысяч политзаключенных, говорится в отчете Госдепа США

В лагерях КНДР могут содержаться свыше 80 тысяч политзаключенных, говорится в отчете Госдепа США

 Госдепартамент США обнародовал доклад о религиозной свободе в мире за 2017 год, в котором говорится, что власти КНДР могут удерживать в своих лагерях от 80 до 120 тысяч политзаключенных. 

В докладе отмечается, что условия содержания на некоторых из объектов ужасают, сообщает DW.

"В Северной Корее действует гулаговская система, многие годы ситуация остается чудовищной", - рассказал спецпредставитель США по вопросам религиозной свободы Сэм Браунбэк.

В документе КНДР охарактеризована как "страна, вызывающая особые опасения". Многие из заключенных подвергаются избиениям, пыткам и наказаниям из-за своей религиозной принадлежности.

Отвечая на вопрос о том, будет ли эта тема поднята во время встречи президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына, представитель Госдепа сказал: "Думаю, они поднимут все эти вопросы".

27 мая высокопоставленная делегация США прибыла в Северную Корею для переговоров о подготовке к встрече между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Встреча лидеров США и КНДР может состояться 12 июня в Сингапуре.

 

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