15 ноября 2018, четверг

Госдеп: Cбежавший в Венгрию экс-премьер Македонии должен сесть в тюрьму

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Никола Груевски

Никола Груевски

Экс-премьер-министр Македонии Никола Груевски должен понести наказание, которое ему присудили на родине, заявили в пресс-службе Госдепа, пишет Politico.

"После тщательного и прозрачного судебного процесса македонские суды приговорили Николу Груевски к двум годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением", - сказали в Госдепе.

"Мы считаем целесообразным продолжение судебной процедуры в Македонии и привлечение к ответственности Груевски в рамках македонской системы правосудия", - сказано в сообщении.

Ранее в Македонии суд отклонил апелляцию защиты бывшего премьер-министра страны по отбыванию им тюремного заключения сроком в два года. Как известно, чиновника осудили за нарушения при покупке служебного автомобиля. За бронированный Mercedes S600 в 2012 году македонское правительство заплатило почти 650 000 евро.

Сам Никола Груевски попросил политическое убежище в Венгрии.

Министерство юстиции Македонии ожидает международного ордера на арест Груевски.

В Венгрии заявили, что рассмотрят вопрос о предоставлении политубежища.

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