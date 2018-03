Госдеп: 151 российский разведчик отправлен домой в Москву

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что США, Великобритания, Североатлантический альянс и еще 25 стран к настоящему моменту объявили о высылке 151 российского дипломата по делу Скрипаля.

"Конечный результат - 151 российский разведчик отправлен домой в Москву. Это свидетельство того, насколько серьезно мир воспринимает российскую глобальную кампанию по подрыву международного мира и стабильности, угрозе суверенитету и безопасности стран по всему миру, дискредитации западных институтов", - сказала Нойерт.

