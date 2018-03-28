Госдеп: 151 российский разведчик отправлен домой в Москву

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что США, Великобритания, Североатлантический альянс и еще 25 стран к настоящему моменту объявили о высылке 151 российского дипломата по делу Скрипаля.

"Конечный результат - 151 российский разведчик отправлен домой в Москву. Это свидетельство того, насколько серьезно мир воспринимает российскую глобальную кампанию по подрыву международного мира и стабильности, угрозе суверенитету и безопасности стран по всему миру, дискредитации западных институтов", - сказала Нойерт.

.@statedeptspox: The U.S., #UnitedKingdom, @NATO & now 25 other countries have so far announced the expulsions of 151 Russian personnel. The end result is a testimony of how seriously the world takes #Russia’s ongoing global campaign to undermine international peace & stability. pic.twitter.com/cUtNsDE5I0 — Department of State (@StateDept) 27 марта 2018 г.

Напомним, 26 марта ряд стран объявили о самой масштабной высылке российских дипломатов в связи с применением химического оружия против граждан в Великобритании. К ответным мерам также присоединился Североатлантический альянс – штат российской миссии при НАТО будет сокращен с 30 до 20 дипломатов.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.

Лондон возложил ответственность за инцидент на Россию.