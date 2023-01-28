Хорватия выделила Украине 1 млн евро на генераторы для школ и больниц

28 января, 03:15
Поделиться:
Правительство Хорватии приняло решение о передаче 1 млн евро в программу ЮНИСЕФ (Фото:mvep.gov.hr)

Правительство Хорватии приняло решение о передаче 1 млн евро в программу ЮНИСЕФ (Фото:mvep.gov.hr)

Правительство Хорватии выделило 1 млн евро в помощь Украине. Средства были направлены в программу ЮНИСЕФ по срочному обеспечению школ и больниц Украины генераторами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных и европейских дел Хорватии.

Средства пойдут на закупку 50 генераторов мощностью 50 кВт, которые передадут в украинские школы и больницы, чтобы обеспечить их непрерывную работу при отключении электроэнергии.

Видео дня

Читайте также:
«Генераторы не решат вопрос». Мы наращиваем их мощность, но не сможем поддерживать всю сеть — президент Киевстар
Читайте также:
Отправлять генераторы. Нова пошта открыла первое грузовое отделение в Варшаве
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Хорватия ЮНИСЕФ Отключения света Война в Украине Война России против Украины Генератор

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X