Хорватия выделила Украине 1 млн евро на генераторы для школ и больниц 28 января, 03:15 Правительство Хорватии приняло решение о передаче 1 млн евро в программу ЮНИСЕФ (Фото:mvep.gov.hr)

Правительство Хорватии выделило 1 млн евро в помощь Украине. Средства были направлены в программу ЮНИСЕФ по срочному обеспечению школ и больниц Украины генераторами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных и европейских дел Хорватии.



Средства пойдут на закупку 50 генераторов мощностью 50 кВт, которые передадут в украинские школы и больницы, чтобы обеспечить их непрерывную работу при отключении электроэнергии.

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