«Исторический день». ЕС поддержал присоединение Хорватии к Шенгенской зоне

8 декабря, 16:17
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Флаг Хорватии (Фото:Websi / pixabay)

Флаг Хорватии (Фото:Websi / pixabay)

Хорватия присоединиться к Шенгенской безвизовой зоне 1 января 2023 года.

Об этом сообщает DW.

В четверг, 8 декабря, министры из 27 стран-членов ЕС проголосовали за расширение безвизовой зоны Шенгенского соглашения, включив в нее Болгарию, Румынию и Хорватию.

Видео дня

Решение о расширении Шенгенской зоны требует единогласного одобрения, но министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер перед голосованием заявил, что будет голосовать против расширения Шенгенской зоны до Румынии и Болгарии.

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«Я считаю неправильным расширять систему, которая не работает во многих местах», — добавил он.

Хорватский депутат Европарламента Вальтер Флего приветствовал результаты голосования. Он подчеркнул, что это исторический день.

«Сегодня исторический день для Хорватии! Мы сделали это! С 1 января 2023 года Хорватия присоединится к Шенгенской зоне. Последняя веха на нашем пути интеграции! Это будет особенная новогодняя ночь. С нетерпением жду 2023 года», — написал он.

https://twitter.com/ValterFlego/status/1600843423535095808?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1600843423535095808%7Ctwgr%5E053b0354999d5388cf653eab0dae2665ca312e73%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fen%2Fcroatia-to-join-schengen-visa-free-zone-in-2023%2Fa-64028685

Шенгенская зона — пакт между европейскими странами об отмене пограничных проверок для путешествующих между их территориями — является одним из главных достижений европейской интеграции. Однако в последние 10 лет Шенген все чаще оказывается под давлением, поскольку ограничивает возможности стран-участниц по контролю за миграцией и эффективному отслеживанию угроз безопасности.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Евросоюз Хорватия Шенген Шенгенская виза Болгария Австрия Румыния

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