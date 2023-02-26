Хорватия готовит к отправке в Украину вертолеты Ми-8 — СМИ

26 февраля, 04:25
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Ми-8 (Фото:en.wikipedia.org)

Ми-8 (Фото:en.wikipedia.org)

Хорватия начала готовить к отправке в Украину 14 вертолетов Ми-8. 12 вертолетов Ми-8МТВ-1 и два вертолета Ми-8Т были выведены из состава вооруженных сил, их готовят к транспортировке.

Об этом сообщило хорватское издание Jutarnji list со ссылкой на источники.

Предполагается, что вертолеты будут готовы к транспортировке примерно через 10 дней. По информации издания, семь вертолетов будут частично разобраны, их перевезут наземным путем, а остальные семь полетят в Польшу. Все 14 вертолетов будут переданы в Польшу, откуда их переправят в Украину.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Хорватия Вертолет Военная помощь Война в Украине Вертолет Ми-8 гражданская война в России

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