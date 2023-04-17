В Хорватии пятерым чеченским беженцам отказали в предоставлении убежища 17 апреля, 08:32 Хорватия отказала пятерым чеченским беженцам в предоставлении убежища (Фото:Dusan_Cvetanovic/pixabay.com)

В Хорватии суд решил отказать пятерым уроженцам Чечни в статусе политических беженцев и предоставлении международной защиты.

Об этом сообщает Кавказ. Реалии.

По словам представителя Ассамблеи чеченцев Европы Исы Дадуева, теперь они могут быть депортированы обратно в Россию.

«Участвовавшие в суде переводчики рассказали, что отказ был вынесен без каких-либо доказательств и основан на одних предположениях, что соискатели защиты являются исламистскими экстремистами», — сказал Дадуев.

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Находящиеся в Хорватии транзитом уроженцы Чечни заявили среди причин эмиграции в том числе нежелание участвовать в войне против Украины.

Сейчас они остаются в центре для мигрантов, откуда их могут как выпустить для проезда в другую страну, так и депортировать в Россию.

Окончательное решение хорватских властей по их перемещению неизвестно.

