Хорватия не будет импортировать украинское зерно — премьер 19 сентября, 14:50 Андрей Пленкович (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна является транзитной страной и не будет импортировать украинское зерно.

Об этом сообщает Politico.

«Позиция и желание Хорватии заключается в том, что мы транзитная страна, а не страна, которая получает огромные объемы украинского зерна, которое дешевле нашего, что означало бы, что наши фермеры оказались в беде», — сказал Пленкович.

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Пленкович не ответил на вопрос, введет ли Хорватия запрет на импорт украинских зерновых, который до этого ввели Польша, Венгрия и Словакия, но повторил, что хорватские порты пока способствуют перевозке украинского зерна в третьи страны.

Хорватия предложила использовать свои морские порты, поскольку доступ Украины к Черному морю заблокирован Россией из-за ее агрессивной войны.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил, в частности введет меры по контролю за экспортом.

В Польше, Венгрии и Словакии после этого заявили, что продлят запрет на импорт украинских зерновых в одностороннем порядке. Кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций.

В Минэкономики сообщили, что Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против этих трех стран.

В правительстве предложили ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий после того, как Польша, Венгрия и Словакия заявили об эмбарго на импорт украинских зерновых.

