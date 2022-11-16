Хорватия планирует передать Украине 14 вертолетов Ми-8 — СМИ 16 ноября, 14:37 По данным СМИ, Хорватия планирует передать Украине 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8 МТВ. (Фото:Bitstar/www.flickr.com)

Хорватия планирует передать Украине 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8 МТВ, сообщает Jutarnji.

Издание пишет, что передача Украине вертолетов является разумным и рациональным решением Минобороны, которое вскоре должно быть подтверждено правительством.

Министр обороны Хорватии Марио Баножич заявлял, что ресурсы для обслуживания части вертолетов закончатся в следующем году.

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По неофициальной информации, все эти вертолеты будут выведены из эксплуатации к 2026 году. Поскольку Хорватия решила заменить российскую военную технику на западную, капитальный ремонт этих вертолетов делать не планируют.

Правительство Швеции решило предоставить Украине новый пакет военной помощи на $287 млн. Поставки будут включать в себя, в том числе системы противовоздушной обороны.