30 ноября 2018, пятница

Горсовет одного из городов Италии призвал РФ освободить украинских политзаключенных

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Россия удерживает украинских политзаключенных
Фото:Евгений Перелигин/Facebook

Россия удерживает украинских политзаключенных

Городской совет итальянского города Кунео поддержал резолюцию с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных в России.

Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в Facebook.

"Не прошло и четырех недель с момента нашей встречи в Турине с представителями Кунео, одной из наиболее индустриально развитых провинций северо-запада Италии, как депутаты городского совета города Кунео подавляющим большинством голосов поддержали резолюцию о немедленном освобождении украинских политзаключенных Кремля", - написал он.

Дипломат отметил, что против голосовали только четыре депутата, представители коммунистов.

В мае 2018 года в МИД заявили, что 38 украинских политических заключенных находятся в российских тюрьмах, и в то же время более 100 заложников на оккупированном Донбассе.

Читайте в свежем номере
журнала Новое Время

  • Люди НВ: 18 украинцев, которые движут страну вперед
  • Главные риски и достижения в госбюджете-2019
  • Украина идет на рекордный урожай в своей истории

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове