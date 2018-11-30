Горсовет одного из городов Италии призвал РФ освободить украинских политзаключенных

Городской совет итальянского города Кунео поддержал резолюцию с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных в России.

Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в Facebook.

"Не прошло и четырех недель с момента нашей встречи в Турине с представителями Кунео, одной из наиболее индустриально развитых провинций северо-запада Италии, как депутаты городского совета города Кунео подавляющим большинством голосов поддержали резолюцию о немедленном освобождении украинских политзаключенных Кремля", - написал он.

Дипломат отметил, что против голосовали только четыре депутата, представители коммунистов.

В мае 2018 года в МИД заявили, что 38 украинских политических заключенных находятся в российских тюрьмах, и в то же время более 100 заложников на оккупированном Донбассе.