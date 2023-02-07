Если нет хороших россиян, то задача украинцев — их создать — Грицак 7 февраля, 18:29 Ярослав Грицак считает, что если в России придет к власти оппозиция во главе с Алексеем Навальным (на фото), Украина все равно будет иметь проблемы, поэтому она должна создать другую российскую оппозицию (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Историк Ярослав Грицак в интервью NV заявил, что, по его мнению, хорошие россияне есть, но в оппозиции их очень мало, а Украина с ними совсем не работает.

«Если российская оппозиция придет к власти в лице того же Алексея Навального, у нас будут проблемы дальше. Но хорошие россияне есть, я вижу их, слежу за их публикациями. Они говорят, что Россия виновата, и эту вину с себя и страны не пытаются снимать, а пытаются помогать Украине», — отметил Грицак в интервью NV.

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Историк выразил мнение, что для Украины недальновидно не работать с поддерживающими ее россиянами.

«Обращаясь к опыту Первой мировой: в этой войне каждая из сторон пыталась творить правительства для другой, которые должны были подорвать силу противника. Напоминаю об украинских узниках и российских пленниках в австрийских и немецких лагерях. Готовились будущие правительства для страны-противника на тот момент, когда все рухнет», — сказал он.

Грицак подчеркнул, что «если нет хороших россиян, то задача украинцев – их создать».

«К сожалению, никто не избавит нас от физического соседства с Россией. Нужно воспитывать оппозицию, которая, наконец, скажет, что Крым надо отдать. Что у России нет интересов, только границы, что нужно выйти из Абхазии и Южной Осетии. Если такое заявление появится, тогда я поверю, что у России появилась оппозиция. Но прошел почти год, и мы не видим ни одного заявления подобного со стороны российской оппозиции. Так что сами они не способны его выработать», — подытожил историк.

В ноябре бывший депутат Госдумы, а сейчас гражданин Украины Илья Пономарев в интервью Radio NV заявил о начале процесса создания новых российских властей на первом съезде народных депутатов России 4-7 ноября.

По его словам, это протопарламент, который начал создавать новое законодательство, направленное на то, чтобы, во-первых, объявить действующую власть преступной и выдать ее международному суду и запретить тем, кто поддерживал эту войну и Путина, участие в новой власти.

«Мы объявили право на отделение от РФ, если они (российские республики и регионы - ред.) будут считать [необходимым]. В целом, это направление на деимпериализацию, демилитаризацию, денацификацию страны», — заявлял также Пономарев.