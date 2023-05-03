Президент Финляндии объяснил, почему Украине не могут передать истребители Hornet. Зеленский: А нам они нравятся 3 мая, 15:11 Финский истребитель F/A-18 Hornet (Фото:Lehtikuva/Kaisa Siren via REUTERS)

Финляндия не может передать Украине самолеты Hornet, пока их не заменят современными истребителями. На это могут уйти годы — и они уже будут непригодны.

Об этом заявил президент Саули Ниинисте во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в среду, 3 мая, которую транслировала Yle.

Журналист спросил его, почему страны Северной Европы медлят с вопросом истребителей для Киева, и когда их все же могут передать. Нийнисте ответил, что F-16 у Хельсинки нет, а финские Hornet «довольно старые и этих самолетов в целом не очень много».

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«Мы в свое время сделали необычный шаг, приобретя Hornet. Сейчас мы заменяем их на F-35. Нам нужна сильная защита. Мы не можем отдать Hornet, пока не получим новые самолеты. И к тому времени они будут фактически списаны, непригодны», — объяснил Нийнисте.

Комментируя это, Зеленский, смеясь, заявил: «А нам нравятся ваши самолеты». Затем он в очередной раз подчеркнул, что Украине очень нужны западные истребители.

«Будут ли они у нас? Я уверен. Но так идет эта война, что мы должны постоянно доказать это на поле боя[…] Почему я уверен, что будут самолеты? Потому что скоро у нас будут наступательные действия, и после них, уверен, нам дадут самолеты», — сказал президент.

В марте Украина официально обратилась к Финляндии с запросом на передачу Hornet. Хельсинки назвали дискуссию «неактуальной», заявив, что страна будет их использовать в течение нескольких лет, а потом «жизненный цикл» самолетов закончится.