Если Россия применит ядерное оружие, США уничтожат большую часть ее военных возможностей — генерал Ходжес 9 ноября, 11:52 Бен Ходжес (Фото:НВ)

Экс-командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что если страна-агрессор Россия применит ядерное оружие, США уничтожат большую часть ее военных возможностей.

По его словам, если агрессор решится использовать ядерное оружие, для него не будет никаких положительных последствий.

«Их будет ноль, если россияне решаться использовать ядерное оружие. На поле боя им это не принесет выгоды, а только беду. Потому что коллективный Запад во главе с США должен будет отреагировать», — сказал генерал в интервью 24 каналу.

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Ходжес добавил, что Кремль хочет, чтобы люди как можно больше говорили о ядерном оружии и высказывали свои опасения.

По его словам, российское ядерное оружие эффективно только тогда, когда его не используют.

«Как только его используют – все. Потому что потом в дело вступят США и уничтожат большую часть российских военных возможностей», — подчеркнул экс-командующий американской армией.

Генерал заявил, что у РФ нет друзей. Он привел в пример встречу китайского лидера Си Цзиньпиня с канцлером Германии Олафом Шольцом, когда глава Китая сказал, что осуждает вероятное использование Россией ядерного оружия, но вместе с тем осуждает и угрозы ядерным оружием.

«То есть у России в этом вопросе нет друзей, может, только одна КНДР. Но союзников, которые одобрили бы применение ядерного оружия по Украине, у них нет, — сказал он.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Ранее Зеленский не исключил, что страна-агрессор Россия может применить ядерное оружие против Украины, однако призвал не бояться агрессора.