Экс-командующий армией США в Европе назвал способ противодействия ракетным обстрелам Киева 21 января, 17:24 Пуск ракеты ATACMS (Фото:Минобороны США)

Для защиты от обстрелов России ракетами С-300 и С-400 Украине должны предоставить более дальнобойное оружие для ударов по объектам, откуда атакуют оккупанты. Об этом в интервью NV заявил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Он пояснил, что у России фактически есть защищенная тыловая зона, поскольку у Украины нет оружия, которое может бить так далеко. По мнению Ходжеса, Запад должен изменить свои суждения и предоставить Киеву вооружение для защиты. В частности, ракеты ATACMS и беспилотники Great Eagle.

Видео дня

«Но из-за того, что мы не предоставили ничего более дальнобойного, чем системы залпового огня, мы фактически создали безопасную для россиян зону за пределами 90 км. Это фактически создает тыл за пределами 90 км. Потому, конечно, я считаю, что мы должны дать необходимое оружие для работы далее, чем 90 км. Именно поэтому ATACMS и малые авиационные бомбы, беспилотники Great Eagle — это те системы, которые помогут Украине защитить себя и поражать объекты, с которыми Россия совершает атаки против невинных украинских людей», — подчеркнул генерал.

Замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль 16 января заявил, что США «признают», что Украине нужно наносить удары дальше линии фронта. Так он прокомментировал возможность поставок Украине дальнобойных ракет. Однако в новый пакет военной помощи Штаты не включили дальнобойные ATACMS и ракеты GLSDB, которые способны поражать цели на расстоянии 160 километров.

20 января CNN сообщил, что британские чиновники готовы передать Украине аналоги ракет ATACMS.