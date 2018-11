Годовщина Революции Достоинства: Швеция призвала Украину ускорить процесс реформ

Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём призвала Украину ускорить процесс проведения реформ.

Об этом она написала в Twitter.

"В этот день пять лет назад в Киеве начались протесты на Майдане. Дальнейшее ускоренное проведение реформ будет лучшим средством для чествования погибших в стремлении к лучшей Украине", - написала чиновница.

По ее словам, Швеция и далее будет защищать территориальную целостность Украины и активно поддерживать дальнейшие реформы.

Today 5 years ago the #Maidan protests started in Kyiv. Further accelerated reforms would be the best way to honor those who died in pursuit of a better Ukraine. Sweden will continue to defend Ukraine’s territorial integrity and actively support further reforms.