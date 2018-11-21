Годовщина Революции Достоинства: Швеция призвала Украину ускорить процесс реформ

Пять лет назад в Украине начался Евромайдан

Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём призвала Украину ускорить процесс проведения реформ.

Об этом она написала в Twitter.

"В этот день пять лет назад в Киеве начались протесты на Майдане. Дальнейшее ускоренное проведение реформ будет лучшим средством для чествования погибших в стремлении к лучшей Украине", - написала чиновница.

По ее словам, Швеция и далее будет защищать территориальную целостность Украины и активно поддерживать дальнейшие реформы.

Today 5 years ago the #Maidan protests started in Kyiv. Further accelerated reforms would be the best way to honor those who died in pursuit of a better Ukraine. Sweden will continue to defend Ukraine’s territorial integrity and actively support further reforms. 21 ноября 2018 г.

21 ноября 2013 года власти Украины отказались подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС в Вильнюсе, многолетние переговоры о котором были успешно завершены накануне. Отказавшись от соглашения с ЕС, президент Виктор Янукович получил от Москвы кредит на 3 млрд долларов.

Недовольные решением правительства Азарова украинцы вышли на многочисленные Майданы по всей стране, эпицентром протеста стал Майдан Независимости в Киеве, на котором изначально собиралась благосклонно относящаяся к евроинтеграции молодежь.

30 ноября спецназ ночью жестоко разогнал студенческий митинг - началась Революция Достоинства, в результате которой Янукович лишился власти и сбежал в Россию.

Во время столкновений активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева, в том числе на Институтской, в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года погибли более ста протестующих. Погибших участников акций протеста стали называть Небесной Сотней.