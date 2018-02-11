Годовщина Исламской революции в Иране: горящие флаги и портреты Трампа и Нетаньяху

В Иране празднуют 39-летие Исламской революции. Толпы на улицах Тегерана сжигают флаги Израиля, США и Великобритании. Демонстранты несут карикатуры на Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху в обрамлении маген-давида.

МИД Украины поздравил Иран с годовщиной. "Наши поздравления народу Исламской Республики Иран с 39-летием Исламской революции!", - говорится в сообщении украинского министерства в Twitter.

Our congratulations to the people of the Islamic Republic of #Iran on the 39th Anniversary of the #IslamicRevolution!



Greetings from #Ukraine on your National Day.



???????????????? pic.twitter.com/qtluM9DdrE — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) 11 февраля 2018 г.

Исламская революция состоялась в 1979 году. Происламски настроенная оппозиция свергла прозападного шаха и установила новую администрацию во главе с аятоллой Хомейни. В Иране приняли новую конституцию, согласно которой высшая власть в стране принадлежит духовенству. Женщин обязали носить хиджабы, в искусстве и СМИ ввели цензуру.

Напомним, что в декабре-январе по Ирану прокатилась волна антиправительственных демонстраций. 10 февраля стало известно о гибели в тюрьме иранско-канадского ученого, задержанного во время протестов.