Годовщина Исламской революции в Иране: горящие флаги и портреты Трампа и Нетаньяху

В Иране празднуют 39-летие Исламской революции. Толпы на улицах Тегерана сжигают флаги Израиля, США и Великобритании. Демонстранты несут карикатуры на Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху в обрамлении маген-давида.

МИД Украины поздравил Иран с годовщиной. "Наши поздравления народу Исламской Республики Иран с 39-летием Исламской революции!", - говорится в сообщении украинского министерства в Twitter.

Our congratulations to the people of the Islamic Republic of #Iran on the 39th Anniversary of the #IslamicRevolution!



Greetings from #Ukraine on your National Day.



???????????????? pic.twitter.com/qtluM9DdrE