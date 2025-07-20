2 сентября. Что может произойти с войной в начале осени, когда совпадают во времени очень много геополитических событий — Леонов

20 июля, 15:51
Поделиться:
Тренировка воинов на полигоне (Фото: 33 механизированная бригада / t.me/landforcesofukraine)

Тренировка воинов на полигоне (Фото: 33 механизированная бригада / t.me/landforcesofukraine)

Автор: Павел Новиков

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов заметил, что очень много событий будут происходить в одно время — 2 сентября.

The Times, ссылаясь на свои источники в правительстве КНР, пишут, что Си Цзиньпин, китайский лидер, намерен организовать в этот день трехсторонний саммит до завершения Второй мировой войны с участием Дональда президента США Трампа, российского диктатора Владимира Путина.

Европейские санкции против России начнут работать со 2 сентября. А еще тогда же заканчивается действие ультиматума Трампа Кремлю — 50 дней, за которые Москва должна заключить соглашение с Киевом.

Реклама

Что может произойти уже в начале осени, Леонов объяснил в эфире Radio NV.

Александр Леонов

исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента

Дональд Трамп — это человек, который привык быть звездой. И вряд ли он поедет [в Китай] просто говорить.

Очевидно, Дональд Трамп может поехать только в том случае, если, например, будет подписан какой-то документ.

Теги:   Владимир Путин Прогноз Сентябрь Дональд Трамп Война России против Украины Си Цзиньпин Радио NV мирное соглашение окончание войны в Украине мирные переговоры

Поделиться:
Загрузка...
Новости из Израиля
Минбезопасности США смягчило инструкцию о финансировании при бойкоте Израиля
Показать ещё новости
Главная Radio NV NV Премиум Аудіо Мой профиль

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies