Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов заметил, что очень много событий будут происходить в одно время — 2 сентября.

The Times, ссылаясь на свои источники в правительстве КНР, пишут, что Си Цзиньпин, китайский лидер, намерен организовать в этот день трехсторонний саммит до завершения Второй мировой войны с участием Дональда президента США Трампа, российского диктатора Владимира Путина.

Европейские санкции против России начнут работать со 2 сентября. А еще тогда же заканчивается действие ультиматума Трампа Кремлю — 50 дней, за которые Москва должна заключить соглашение с Киевом.

Реклама

Что может произойти уже в начале осени, Леонов объяснил в эфире Radio NV.

Александр Леонов исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента

Дональд Трамп — это человек, который привык быть звездой. И вряд ли он поедет [в Китай] просто говорить.

Очевидно, Дональд Трамп может поехать только в том случае, если, например, будет подписан какой-то документ.