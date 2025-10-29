На войне России против Украины погибли сотни выходцев из Центральной Азии

Сотни граждан Казахстана, Таджикистана и других стран Центральной Азии погибли на войне России против Украины .

Государственный украинский проект Хочу жить в октябре опубликовал списки 270 граждан Казахстана и 446 граждан Таджикистана, которые погибли, воюя на стороне страны-агрессора.

Реклама

Радио Свобода отмечает, что проект Хочу жить также сообщал о гибели в Украине более 100 граждан Узбекистана и десятков граждан Кыргызстана и Туркменистана.

«Список не является полным. Реальное число граждан Казахстана, погибших или пропавших без вести, вероятно, в несколько раз выше… Ежемесячно только из Казахстана мы получаем более 50 запросов от семей, которые ищут своих родственников», — заявил представитель Хочу жить Виталий Матвиенко.

В статье отмечается, что, по данным Хочу жить, Россия привлекла для участия в войне против Украины не менее 3 тысяч мужчин из стран Центральной Азии, но эта цифра может быть значительно выше.

Проект объясняет происхождение своих данных отчетами с поля боя, допросами пленных и обращениями семей, которые ищут своих пропавших без вести близких.

По словам экспертов, причиной того, что граждане стран Центральной Азии подписывают контракты с минобороны РФ, — бедность и отсутствие возможностей трудоустройства в Центральной Азии и успех российской пропаганды.

«Некоторые люди находятся под влиянием российской пропаганды. Они смотрят российское телевидение и верят, что борются за благородное дело. Других просто обманывают обещаниями высокой оплаты труда или российского гражданства», — сказал казахский военный аналитик Эрмек Сеитбатталов.

По его словам, российские вербовщики пользуются тем, что некоторые выходцы из Центральной Азии отчаянно стремятся обеспечить свои семьи едой.

«Вы открываете любой сайт вакансий и видите объявления о работе в Сибири, Иркутске или на Дальнем Востоке — высокие зарплаты, легкая работа. За некоторыми из этих предложений стоят [военные] вербовщики, которые отправляют людей в зону боевых действий», — объяснил он.

Радио Свобода приводит пример 26-летнего Сундета Пернебека из Казахстана, который переехал в Россию в 2024 году, чтобы найти работу и оплатить свадьбу, а через некоторое время его имя появилось в опубликованном проектом Хочу жить списке погибших российских наемников.

«В течение пяти-шести месяцев после того, как мой сын уехал в Россию, он регулярно звонил своей матери. Во время нашего последнего телефонного разговора он сказал: «Уезжаю работать в лесистую местность на 10 дней, и там плохая связь, поэтому не волнуйтесь [если я не позвоню]. Мы больше никогда не слышали его голоса», — рассказал казахской службе Радио Свобода отец Пернебека — Бауыржан.

Родители мужчины обратились за помощью в посольство Казахстана в Москве, но ответа не получили. Они считали, что их сын получил хорошо оплачиваемую работу в России, и говорят, что не знают, как он оказался в Украине.

«Мы молились за него, мы провели его похороны. Но пока я не увижу его собственными глазами и сам не положу его на покой, я не прекращу поиски», — сказал отец погибшего наемника.

Радио Свобода также опубликовало видео с 23-летним узбекистанцем Акбаром Курбоновым, который рассказал, что принял выгодное предложение работы водителем в российском Ростове-на-Дону, а позже понял, что рабочий контракт был соглашением о вступлении в российскую армию. После этого Курбонов оказался в Луганской области. На видео он умоляет узбекские власти помочь ему вернуться домой.

Мать Курбонова Рузигуль Бобоева рассказала Радио Свобода, что она тоже просила узбекские власти вернуть ее сына из Украины, но практически не получила помощи.

По данным Радио Свобода, Россия также завербовала сотни выходцев из стран Центральной Азии из тюрем, следственных изоляторов и иммиграционных центров содержания по всей России.

В статье отмечается, что правительства стран Центральной Азии неоднократно предостерегали своих граждан от участия в военных конфликтах за рубежом и предупреждали, что это уголовное преступление, которое карается длительными сроками заключения. В то же время, до суда дошло лишь несколько таких дел.

