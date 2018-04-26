Гнев Пекина. Почему Китай недоволен сближением КНДР и США

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Дрейф Ким Чен Ына (слева) навстречу США обеспокоил китайского лидера Си Цзиньпина (справа)

Дрейф Ким Чен Ына (слева) навстречу США обеспокоил китайского лидера Си Цзиньпина (справа)

Официальный Пекин крайне встревожен тем, что в результате грядущих встреч северокорейского лидера Ким Чен Ына с руководителями Южной Кореи и США Северная Корея может ускользнуть из традиционной сферы китайского влияния, сообщает американский телеканал CNN.

НВ предлагает полный перевод материала о том, чем вызвана обеспокоенность Китая.

Китай и Северная Корея хвастают союзом, который ковался на крови - более 130 тыс. китайских солдат, включая сына Мао Цзэдуна, погибли, защищая Север во время Корейской войны, - но отношения обеих стран всегда были непростыми.

В то время как Пхеньян зависит от Пекина в торговле и дипломатической поддержке, эксперты отмечают, что северокорейский режим всегда возмущала роль младшего брата относительно гораздо более крупного Китая.

Теперь же, когда руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын заявляет о себе на мировой арене и готовится ко встречам с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и президентом США Дональдом Трампом, Пекин опасается, что Пхеньян выходит из орбиты его влияния и отправляется в свободное плавание.

Северокорейский режим всегда возмущала роль младшего брата относительно гораздо более крупного Китая

В то время как экономическое давление Китая сыграло решающую роль в том, чтобы усадить Ким Чен Ына за стол переговоров, Пекин опасается, что теперь лидер КНДР может пойти на сделку, которая сблизит его страну с давними врагами и отдалит от ее традиционного союзника, помнящего КНДР в годы голода и глобальной изоляции.

"В стратегическом сообществе Китая чрезвычайно озабочены тем, что США могут принять в союзники Северную Корею с ее ядерным потенциалом, или как минимум назвать ее дружеской страной", - говорит Тонг Чжао, эксперт в сфере ядерного оружия из пекинского Центра глобальной политики Карнеги-Синьхуа.

Эта обеспокоенность усугубляется напряжением в отношениях между Китаем и США, которое возникло после того, как администрация Трампа начала торговый спор с осмелевшим президентом Китая Си Цзиньпином.

"Беспокойство [Китая] настолько сильно, что все это напоминает теорию заговора, но в то же время отражает глубокую, укоренившуюся подозрительность Китая относительно США и Северной Кореи", - отмечает Тонг Чжао.

Орбита влияния

На протяжении более полувека статус-кво вполне устраивало Китай - Северная Корея, братская коммунистическая страна, выступала в качестве буфера, отделяющего КНР от сил США в Южной Корее.

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Однако стремление Пхеньяна к собственному ядерному оружию, которое усилилось под руководством Ким Чен Ына, изменило этот баланс – возникла угроза региональной гонки вооружений на границе с Китаем, а также риск упреждающих военных действий со стороны США и их союзников или непреднамеренной вспышки конфликта.

Такого Пекин стерпеть не мог.

Срочные инициативы Ким Чен Ына, предложившего переговоры с Южной Кореей и США, хотя и не были нежеланными, застигли Пекин врасплох

"Китай всегда стремился поддерживать нормальные и стабильные отношения с Северной Кореей. У Китая нет разногласий с КНДР в какой-либо из сфер, кроме ядерной", - говорит Чжао. - Китай должен был решительно отреагировать на ускорение ядерного развития Северной Кореи, поэтому Пекину пришлось присоединиться к остальному международному сообществу, чтобы наложить санкции, которые действительно повлияли на КНДР".

Ким Чен Ын также избавился от нескольких ключевых чиновников, имеющих тесные связи с Пекином, включая своего дядю Чан Сон Тхэка [его казнили в 2013 году – прим.ред.], разозлив своего главного покровителя [в лице Китая].

Отношения ухудшились и общение двух давних союзников едва не прервалось.

Недавние срочные инициативы Ким Чен Ына, предложившего переговоры с Южной Кореей и США, хотя и не были нежеланными, застигли Пекин врасплох.

Китай отреагировал быстро, чтобы вновь утвердить свои позиции. В конце марта Ким Чен Ын объявился в Пекине, совершив свою первую зарубежную поездку с момента прихода ко власти семь лет назад.

Публичный эффект был безоговорочным. Ким Чен Ын проявил уважение к Китаю, отправившись в столицу КНР, чтобы проинформировать своего огромного соседа и союзника, а также обратиться к нему за советом и благословением. А президент Си Цзиньпин сделал шоу из грандиозного приема Ким Чен Ына, в процессе напомнив миру, что Китай пребывает на стороне Северной Кореи и остается ключевым дипломатическим игроком на Корейском полуострове.

"Китаю не нравится нынешняя картина, когда на сцене присутствуют две Кореи и США, но нет Китая. Главная тревога Пекина - любой расклад, при котором он не сможет использовать свое влияние и обслуживать свои интересы в регионе", - сказала Дуйон Ким, старший научный сотрудник аналитической организации Форум будущего Корейского полуострова (Сеул).

Китайское предупреждение

В прошлом году Китай поставил свою подпись под самыми жесткими санкциями ООН в истории, поскольку хотел принудить Пхеньян к переговорам, однако Пекин не заинтересован в смене режима в Северной Корее.

Китай опасается как экономического, так и политического коллапса, вслед за которым волна беженцев ринется через границу, что может привести к потенциальному воссоединению КНДР с Южной Кореей, союзницей США.

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Таким образом, когда Северная Корея заявила на прошлой неделе, что больше не будет испытывать ядерное оружие или ракеты, в Китае увидели в этом возможность ослабить санкции, которые, по мнению некоторых аналитиков, форсировали восстановление отношений.

Вскоре после этого заявления в государственной китайской газете Global Times вышла редакционная статья, где было прямо сказано: "Если Вашингтон все еще хочет принудить Пхеньян отказаться от ядерного оружия путем [политики] "максимального давления", это будет опасно, и ни Китай, ни Южная Корея не примут такой подход. Вероятно, это будет предвещать возвращение к еще более серьезному кризису".

Если Вашингтон все еще хочет принудить Пхеньян отказаться от ядерного оружия путем [политики] максимального давления, это будет опасно

"Международное сообщество должно поощрять КНДР, отменив некоторые санкции и возобновив определенные контакты, чтобы показать Северной Корее огромную выгоду ее будущего возвращения в международное поле и значимость отказа от ядерного оружия для ее безопасности", - подчеркивается в статье.

Есть все признаки того, что это мнение разделяет правительство Китая.

"Мы полагаем, что все резолюции должны осуществляться в полном объеме, а санкции и резолюции относительно КНДР должны включать не только санкции, но также и меры, которые поспособствуют денуклеаризации и укреплению мира и стабильности на полуострове", - заявил на этой неделе представитель МИД КНР Лу Канг.

Белый дом настаивает на том, что США не будут вести переговоры о каких-либо уступках до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретные шаги по ликвидации своей ядерной и ракетной программы, а кампания "максимального давления" продолжится.

В конечном счете, Си Цзиньпин не хочет, чтобы США встали у руля в регионе, где все чаще заправляет Китай, особенно в то время, когда отношения между Пекином и Вашингтоном просели.

Аналитик Дуйон Ким говорит, что Пекин будет использовать любую возможность подорвать доверие к США и повлиять на результаты двух саммитов.

"Если Пекин не будет удовлетворен исходом обеих встреч [Ким Чен Ына с лидерами Южной Кореи и США], он может легко сорвать усилия США по денуклеаризации Северной Кореи, сняв санкции против КНДР, обеспечивая безопасное убежище для ее незаконной деятельности и отказываясь выполнять существующие и будущие санкции ООН", - полагает эксперт.

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