Гнев Пекина. Почему Китай недоволен сближением КНДР и США

Официальный Пекин крайне встревожен тем, что в результате грядущих встреч северокорейского лидера Ким Чен Ына с руководителями Южной Кореи и США Северная Корея может ускользнуть из традиционной сферы китайского влияния, сообщает американский телеканал CNN.

НВ предлагает полный перевод материала о том, чем вызвана обеспокоенность Китая.

Китай и Северная Корея хвастают союзом, который ковался на крови - более 130 тыс. китайских солдат, включая сына Мао Цзэдуна, погибли, защищая Север во время Корейской войны, - но отношения обеих стран всегда были непростыми.

В то время как Пхеньян зависит от Пекина в торговле и дипломатической поддержке, эксперты отмечают, что северокорейский режим всегда возмущала роль младшего брата относительно гораздо более крупного Китая.

Теперь же, когда руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын заявляет о себе на мировой арене и готовится ко встречам с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и президентом США Дональдом Трампом, Пекин опасается, что Пхеньян выходит из орбиты его влияния и отправляется в свободное плавание.

Северокорейский режим всегда возмущала роль младшего брата относительно гораздо более крупного Китая

В то время как экономическое давление Китая сыграло решающую роль в том, чтобы усадить Ким Чен Ына за стол переговоров, Пекин опасается, что теперь лидер КНДР может пойти на сделку, которая сблизит его страну с давними врагами и отдалит от ее традиционного союзника, помнящего КНДР в годы голода и глобальной изоляции.

"В стратегическом сообществе Китая чрезвычайно озабочены тем, что США могут принять в союзники Северную Корею с ее ядерным потенциалом, или как минимум назвать ее дружеской страной", - говорит Тонг Чжао, эксперт в сфере ядерного оружия из пекинского Центра глобальной политики Карнеги-Синьхуа.

Эта обеспокоенность усугубляется напряжением в отношениях между Китаем и США, которое возникло после того, как администрация Трампа начала торговый спор с осмелевшим президентом Китая Си Цзиньпином.

"Беспокойство [Китая] настолько сильно, что все это напоминает теорию заговора, но в то же время отражает глубокую, укоренившуюся подозрительность Китая относительно США и Северной Кореи", - отмечает Тонг Чжао.

Орбита влияния

На протяжении более полувека статус-кво вполне устраивало Китай - Северная Корея, братская коммунистическая страна, выступала в качестве буфера, отделяющего КНР от сил США в Южной Корее.

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Однако стремление Пхеньяна к собственному ядерному оружию, которое усилилось под руководством Ким Чен Ына, изменило этот баланс – возникла угроза региональной гонки вооружений на границе с Китаем, а также риск упреждающих военных действий со стороны США и их союзников или непреднамеренной вспышки конфликта.

Такого Пекин стерпеть не мог.

Срочные инициативы Ким Чен Ына, предложившего переговоры с Южной Кореей и США, хотя и не были нежеланными, застигли Пекин врасплох

"Китай всегда стремился поддерживать нормальные и стабильные отношения с Северной Кореей. У Китая нет разногласий с КНДР в какой-либо из сфер, кроме ядерной", - говорит Чжао. - Китай должен был решительно отреагировать на ускорение ядерного развития Северной Кореи, поэтому Пекину пришлось присоединиться к остальному международному сообществу, чтобы наложить санкции, которые действительно повлияли на КНДР".

Ким Чен Ын также избавился от нескольких ключевых чиновников, имеющих тесные связи с Пекином, включая своего дядю Чан Сон Тхэка [его казнили в 2013 году – прим.ред.], разозлив своего главного покровителя [в лице Китая].

Отношения ухудшились и общение двух давних союзников едва не прервалось.

Недавние срочные инициативы Ким Чен Ына, предложившего переговоры с Южной Кореей и США, хотя и не были нежеланными, застигли Пекин врасплох.

Китай отреагировал быстро, чтобы вновь утвердить свои позиции. В конце марта Ким Чен Ын объявился в Пекине, совершив свою первую зарубежную поездку с момента прихода ко власти семь лет назад.

Публичный эффект был безоговорочным. Ким Чен Ын проявил уважение к Китаю, отправившись в столицу КНР, чтобы проинформировать своего огромного соседа и союзника, а также обратиться к нему за советом и благословением. А президент Си Цзиньпин сделал шоу из грандиозного приема Ким Чен Ына, в процессе напомнив миру, что Китай пребывает на стороне Северной Кореи и остается ключевым дипломатическим игроком на Корейском полуострове.

"Китаю не нравится нынешняя картина, когда на сцене присутствуют две Кореи и США, но нет Китая. Главная тревога Пекина - любой расклад, при котором он не сможет использовать свое влияние и обслуживать свои интересы в регионе", - сказала Дуйон Ким, старший научный сотрудник аналитической организации Форум будущего Корейского полуострова (Сеул).

Китайское предупреждение

В прошлом году Китай поставил свою подпись под самыми жесткими санкциями ООН в истории, поскольку хотел принудить Пхеньян к переговорам, однако Пекин не заинтересован в смене режима в Северной Корее.

Китай опасается как экономического, так и политического коллапса, вслед за которым волна беженцев ринется через границу, что может привести к потенциальному воссоединению КНДР с Южной Кореей, союзницей США.

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Таким образом, когда Северная Корея заявила на прошлой неделе, что больше не будет испытывать ядерное оружие или ракеты, в Китае увидели в этом возможность ослабить санкции, которые, по мнению некоторых аналитиков, форсировали восстановление отношений.

Вскоре после этого заявления в государственной китайской газете Global Times вышла редакционная статья, где было прямо сказано: "Если Вашингтон все еще хочет принудить Пхеньян отказаться от ядерного оружия путем [политики] "максимального давления", это будет опасно, и ни Китай, ни Южная Корея не примут такой подход. Вероятно, это будет предвещать возвращение к еще более серьезному кризису".

Если Вашингтон все еще хочет принудить Пхеньян отказаться от ядерного оружия путем [политики] максимального давления, это будет опасно

"Международное сообщество должно поощрять КНДР, отменив некоторые санкции и возобновив определенные контакты, чтобы показать Северной Корее огромную выгоду ее будущего возвращения в международное поле и значимость отказа от ядерного оружия для ее безопасности", - подчеркивается в статье.

Есть все признаки того, что это мнение разделяет правительство Китая.

"Мы полагаем, что все резолюции должны осуществляться в полном объеме, а санкции и резолюции относительно КНДР должны включать не только санкции, но также и меры, которые поспособствуют денуклеаризации и укреплению мира и стабильности на полуострове", - заявил на этой неделе представитель МИД КНР Лу Канг.

Белый дом настаивает на том, что США не будут вести переговоры о каких-либо уступках до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретные шаги по ликвидации своей ядерной и ракетной программы, а кампания "максимального давления" продолжится.

В конечном счете, Си Цзиньпин не хочет, чтобы США встали у руля в регионе, где все чаще заправляет Китай, особенно в то время, когда отношения между Пекином и Вашингтоном просели.

Аналитик Дуйон Ким говорит, что Пекин будет использовать любую возможность подорвать доверие к США и повлиять на результаты двух саммитов.

"Если Пекин не будет удовлетворен исходом обеих встреч [Ким Чен Ына с лидерами Южной Кореи и США], он может легко сорвать усилия США по денуклеаризации Северной Кореи, сняв санкции против КНДР, обеспечивая безопасное убежище для ее незаконной деятельности и отказываясь выполнять существующие и будущие санкции ООН", - полагает эксперт.