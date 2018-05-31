Главы МИД Украины и Венгрии обсудили языковой вопрос. Как решение Венецианской комиссии повлияло на Будапешт

Глава МИД Украины Павел Климкин встретился с венгерским министром иностранных дел Петером Сиярто в Нью-Йорке во время заседания Совета безопасности ООН. Будапешт предложил Киеву создать межправительственную рабочую группу. Ей должно быть поручено следить за выполнением заключения Венецианской комиссии относительно языковой статьи украинского Закона об образовании. По словам Сиярто, Венгрия не заинтересована в споре и хочет окончательно найти решение в сложившейся ситуации. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с венгерским коллегой в Нью-Йорке заявил, что Министерство образования Украины 5 июня проведет консультации с представителями венгерской общины относительно языковых статей Закона об образовании.

Диалог Украины и Венгрии

Начало диалога между Киевом и Будапештом свидетельствует о том, что языковой спор окончательно будет решен, считает политолог Дмитрий Тужанский. По его мнению, стороны достигнут согласия в течение недели.

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"Впервые за 8 месяцев обострения отношений между Украиной и Венгрией звучат одинаковые по содержанию и тональности заявления обеих стран. Уже давно исчезла содержательная часть этого недоразумения. Украина уже приняла решение продление срока имплементации закона до 2023 года. Решение Венецианской комиссии не столько в пользу Украины, а больше в пользу здравого смысла", - отметил Тужанский.

Начало диалога между Киевом и Будапештом свидетельствует о решении языкового спора

Венгрии скорее всего придется пойти на уступки в языковом вопросе, считает президент Международного центра Балтийско-черноморских исследований Ирина Верещук. Вместе с тем эксперт прогнозирует, что нормы закона еще предстоит обсуждать на высшем уровне лидерам стран.

"Как в случае с Польшей, с Венгрией нам нужно нарабатывать новую модель поведения, учитывая реалии 2014 года и настоящего времени. Нам нужно работать в формате диалога. Венгрия на это пойдет. Для Украины важным было аргументировать свою позицию так понятно, чтобы это не выглядело действительно, как наступление на нацменьшинство, или лишение чего-то, ограничение их прав", - отметила Верещук.

Ранее в Будапеште сообщали, что будут блокировать европейские и евроатлантические усилия Украины, пока Киев не отменит закон об образовании.

Детали конфликта

Венгрия уже трижды блокировала заседание комиссии Украина-НАТО. В Будапеште утверждали, что таким образом давят на Украину, требуя пересмотра языковой нормы Закона об образовании.

Права венгроязычных нацменьшинств могут быть соблюдены без внесения изменений в образовательный закон, постановила Венецианская комиссия

В Венгрии считают, что закон значительно ограничил права национальных меньшинств в использовании родного языка.

В то же время Европейская комиссия за демократию через право, или Венецианская комиссия, постановила, что права венгроязычных меньшинств и меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в закон, которым устанавливается язык обучения. При этом венгерское меньшинство долгое время отказывалось от консультаций изменений образования Украины.

14 февраля министерство провело первые очные консультации с представителями нацменьшинств по языкам обучения. И представители венгерского меньшинства сообщили, что не будут участвовать в консультациях.

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Среди прочего, Будапешт предлагал пересмотреть поддержку, которую НАТО оказывает Украине. Впрочем, в Альянсе от каких-либо ограничений для Киева отказались.

Ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии Сиярто обвинил украинское правительство в том, что там не пригласили закарпатских венгров на встречу в Киеве, где должны были обсуждать новую часть Закона об образовании.