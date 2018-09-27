27 сентября 2018, четверг

Главы МИД Украины и Италии обсудили продление санкций Евросоюза против РФ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Энцо Моаверо Миланези и Павел Климкин
Фото: mfa.gov.ua

Энцо Моаверо Миланези и Павел Климкин

Министры иностранных дел Украины и Италии Павел Климкин и Энцо Моаверо Миланези обсудили необходимость продления санкций Европейского Союза, введенных против Российской Федерации из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе, передает пресс-служба МИД Украины.

Как сообщается, в рамках участия украинской делегации в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Климкин провел встречу со своим итальянским коллегой. В частности, в контексте председательства Италии в ОБСЕ стороны обсудили практическую поддержку итальянской стороной инициатив Украины по восстановлению мира на оккупированной части Донбасса.

"Особое внимание было уделено вопросу продления санкций против РФ", - говорится в сообщении.

Стороны также договорились о дальнейших шагах по развитию двусторонних отношений, включая проведение очередного заседания украинско-итальянской совместной межправительственной комиссии.

Ранее Италия пригрозила наложить вето на продление санкций ЕС в отношении России.

Напомним, 5 июля Европейский совет продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2019 года. Решение было принято единогласно. Санкции, впервые введенные в 2014 году затрагивают финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферу товаров двойного назначения.

В Совете акцентировали внимание на том, что продление санкций связано с невыполнением Россией Минских соглашений и продолжающуюся агрессию в отношении Украины. 

18 июня Евросоюз на год продлил санкции против России за аннексию Крыма - до 23 июня 2019 года.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Евросоюзу надо взвешеннее подходить к вопросу санкций против России. По его словам, Италия будет отстаивать на саммите ЕС отказ от автоматического продления санкций против России.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове