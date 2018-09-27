Главы МИД Украины и Италии обсудили продление санкций Евросоюза против РФ

Министры иностранных дел Украины и Италии Павел Климкин и Энцо Моаверо Миланези обсудили необходимость продления санкций Европейского Союза, введенных против Российской Федерации из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе, передает пресс-служба МИД Украины.

Как сообщается, в рамках участия украинской делегации в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Климкин провел встречу со своим итальянским коллегой. В частности, в контексте председательства Италии в ОБСЕ стороны обсудили практическую поддержку итальянской стороной инициатив Украины по восстановлению мира на оккупированной части Донбасса.

"Особое внимание было уделено вопросу продления санкций против РФ", - говорится в сообщении.

Стороны также договорились о дальнейших шагах по развитию двусторонних отношений, включая проведение очередного заседания украинско-итальянской совместной межправительственной комиссии.

Ранее Италия пригрозила наложить вето на продление санкций ЕС в отношении России.

Напомним, 5 июля Европейский совет продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2019 года. Решение было принято единогласно. Санкции, впервые введенные в 2014 году затрагивают финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферу товаров двойного назначения.

В Совете акцентировали внимание на том, что продление санкций связано с невыполнением Россией Минских соглашений и продолжающуюся агрессию в отношении Украины.

18 июня Евросоюз на год продлил санкции против России за аннексию Крыма - до 23 июня 2019 года.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Евросоюзу надо взвешеннее подходить к вопросу санкций против России. По его словам, Италия будет отстаивать на саммите ЕС отказ от автоматического продления санкций против России.